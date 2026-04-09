Divyasree Murder Case: പോലീസുകാരിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു; കണ്ണൂരിലെ ദിവ്യശ്രീ വധക്കേസിൽ ഭർത്താവ് രാജേഷ് കുറ്റക്കാരൻ

കണ്ണൂർ: കരിവെള്ളൂരിലെ വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പി. ദിവ്യശ്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭർത്താവ് പെരളം സ്വദേശി രാജേഷ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ചു. 2024 നവംബർ 21-ന് വൈകീട്ട് ദിവ്യശ്രീയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി അവരെ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
കൊലപാതകത്തിന് പുറമെ, മകളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അച്ഛൻ വാസുവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിനും രാജേഷ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ജഡ്ജി കെ.ടി. നിസാർ അഹമ്മദ് കണ്ടെത്തി. കേസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കോടതി ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കും. സംഭവദിവസം വൈകീട്ട് ദിവ്യശ്രീയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതി വരാന്തയിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച ശേഷം കൊടുവാൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി പുറത്തേക്ക് ഓടിയ ദിവ്യശ്രീയെ ഗേറ്റിന് സമീപത്തുവെച്ചും പ്രതി ക്രൂരമായി വെട്ടി. ഇത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അച്ഛൻ വാസുവിന് പരിക്കേറ്റത്. കൊലപാതകത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു.
വിചാരണ വേളയിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതി പരിശോധിക്കുകയും വാസുവിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കൃത്യത്തിന് ശേഷം ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് വിവിധ വാഹനങ്ങളിലായി കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതി പയ്യന്നൂർ പുഴയിൽ ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ചു.
തുടർന്ന് എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് പുതിയതെരുവിലെ ഒരു ബാറിൽ എത്തിയ ഇയാളെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതി ഉപേക്ഷിച്ച കൊടുവാൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെയും ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
