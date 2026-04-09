English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
Divyasree Murder Case: പോലീസുകാരിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു; കണ്ണൂരിലെ ദിവ്യശ്രീ വധക്കേസിൽ ഭർത്താവ് രാജേഷ് കുറ്റക്കാരൻ

Divyasree Murder Case Verdict: ദിവ്യശ്രീയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി പോലീസുകാരിയായ ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 9, 2026, 11:28 AM IST
  • കേസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കോടതി ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കും
  • കൊലപാതകത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു

കണ്ണൂർ: കരിവെള്ളൂരിലെ വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പി. ദിവ്യശ്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭർത്താവ് പെരളം സ്വദേശി രാജേഷ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ചു. 2024 നവംബർ 21-ന് വൈകീട്ട് ദിവ്യശ്രീയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി അവരെ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

കൊലപാതകത്തിന് പുറമെ, മകളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അച്ഛൻ വാസുവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിനും രാജേഷ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ജഡ്ജി കെ.ടി. നിസാർ അഹമ്മദ് കണ്ടെത്തി. കേസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കോടതി ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കും. സംഭവദിവസം വൈകീട്ട് ദിവ്യശ്രീയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതി വരാന്തയിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച ശേഷം കൊടുവാൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി പുറത്തേക്ക് ഓടിയ ദിവ്യശ്രീയെ ഗേറ്റിന് സമീപത്തുവെച്ചും പ്രതി ക്രൂരമായി വെട്ടി. ഇത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അച്ഛൻ വാസുവിന് പരിക്കേറ്റത്. കൊലപാതകത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു.

വിചാരണ വേളയിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതി പരിശോധിക്കുകയും വാസുവിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കൃത്യത്തിന് ശേഷം ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് വിവിധ വാഹനങ്ങളിലായി കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതി പയ്യന്നൂർ പുഴയിൽ ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ചു.

തുടർന്ന് എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് പുതിയതെരുവിലെ ഒരു ബാറിൽ എത്തിയ ഇയാളെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതി ഉപേക്ഷിച്ച കൊടുവാൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെയും ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Divyasree MurderDivyasree Murder CaseDivyasree Murder Case Verdict

Trending News