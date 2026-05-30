/Karnataka Crime News: കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലെ ഭൂമിത്തർക്കം; കർണാടകയിൽ വെടിവച്ചും വെട്ടിയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആറുപേരെ!

Karnataka Mass Murder: ഭൂമിത്തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് വിജയപുരയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരെ വെടിവച്ചും വെട്ടിയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ വിജയപുരയിൽ ഭൂമിതർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചഡച്ചൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഗോവിന്ദപുർ ഗ്രാമത്തിലാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം. ചന്ദു നിരാലെ, ദുന്ദപ്പ നിരാലെ, ശിവപുത്ര നിരാലെ, രാഹുൽ നിരാലെ, സമർത്ഥ് നിരാലെ, ഷബീർ നദാഫ് എന്നിവരാണ് വെടിയേറ്റും വെട്ടേറ്റും കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
നിരാലെ, ഗോളഗി കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഭൂമിതർക്കമാണ് ഒടുവിൽ കൂട്ടക്കൊലയിൽ കലാശിച്ചത്. ഗോളഗി കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം. വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയ ശേഷം ആറ് പേരെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
