/Karuvatta Murder: കരുവാറ്റ കൊലപാതകം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി

ആലപ്പുഴ: കരുവാറ്റയിൽ വയോധികനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി. ആലപ്പുഴ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാലത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. പ്രതികളായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി.
തെളിവെടുപ്പിനും ചോദ്യം ചെയ്യലിനുമായി കുട്ടികളെ ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിന് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ അനുമതി നൽകിയത് നിയമവിരുദ്ധ കസ്റ്റഡിയാണെന്ന് ഹർജിക്കാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. കെഎസ്ആർടിസി ബസ്റ്റാൻഡ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോലുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും സിസിടിവി, ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന വാദം ബോർഡ് പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസ് ഈ മാസം 11-ന് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
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