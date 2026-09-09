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Karuvatta Murder: കരുവാറ്റ കൊലപാതകം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി

കരുവാറ്റയിൽ വയോധികനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി. ആലപ്പുഴ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാലത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. പ്രതികളായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി.

Written ByKarthika V
Published: Sep 09, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:28 PM IST
Karuvatta Murder: കരുവാറ്റ കൊലപാതകം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി
Image Credit: Karuvatta Murder | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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