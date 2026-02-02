English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Manjeshwaram Murder Case: കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ക്രൂര കൊലപാതകം; പിതാവ് മകളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

Manjeshwaram Murder Case: കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ക്രൂര കൊലപാതകം; പിതാവ് മകളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

Kasaragod murder case: മഞ്ചേശ്വരം കുഞ്ചത്തൂർ തൂമിനാട് സ്വദേശി ജുമൈല(18) ആണ് മരിച്ചത്.

Feb 2, 2026, 07:05 PM IST
  • പിതാവ് ഉമ്മർ ആണ് കൊല നടത്തിയത്
  • ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

  1. Vaiga Murder Case: Sanu Mohan കുറ്റംസമ്മതിച്ചു; ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് പൊലീസ്

Manjeshwaram Murder Case: കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ക്രൂര കൊലപാതകം; പിതാവ് മകളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

കാസർകോട്: കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പിതാവ് മകളെ വെട്ടിക്കൊന്നു. മഞ്ചേശ്വരം കുഞ്ചത്തൂർ തൂമിനാട് സ്വദേശി ജുമൈല(18) ആണ് മരിച്ചത്. പിതാവ് ഉമ്മർ ആണ് കൊല നടത്തിയത്. ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു. (Breaking... Updating)

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

