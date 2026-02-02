Manjeshwaram Murder Case: കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ക്രൂര കൊലപാതകം; പിതാവ് മകളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

കാസർകോട്: കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പിതാവ് മകളെ വെട്ടിക്കൊന്നു. മഞ്ചേശ്വരം കുഞ്ചത്തൂർ തൂമിനാട് സ്വദേശി ജുമൈല(18) ആണ് മരിച്ചത്. പിതാവ് ഉമ്മർ ആണ് കൊല നടത്തിയത്. ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു. (Breaking... Updating)
