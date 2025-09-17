English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cyber Crime: 26 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്: കൊല്ലം സ്വദേശിനി അറസ്റ്റിൽ

Cyber Crime: ഷെയർ ട്രേഡിംഗിൽ കോടികളുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 17, 2025, 04:45 PM IST
  • കൊല്ലം അഞ്ചൽ സ്വദേശിനിയായ സുജിതയെയാണ് സൈബർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • കൊച്ചിയിലെ വ്യവസായിയുടെ പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പണം കൈമാറിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒന്ന് സുജിതയുടെതാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.
  • തുടർന്നാണ് സുജിതയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

കൊച്ചി: 26 കോടിയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കൊല്ലം അഞ്ചൽ സ്വദേശിനിയെ കൊച്ചി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഷെയർ ട്രേഡിംഗിൽ കോടികളുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. കൊല്ലം അഞ്ചൽ സ്വദേശിനിയായ സുജിതയെയാണ് സൈബർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൊച്ചിയിലെ വ്യവസായിയുടെ പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പണം കൈമാറിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒന്ന് സുജിതയുടെതാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.

തുടർന്നാണ് സുജിതയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടുലക്ഷം രൂപയോളം സുജിതയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ, തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് തനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് സുജിത പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. എന്നാൽ ഈ മൊഴി പൊലീസ് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല. സുജിതയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

