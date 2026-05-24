/Sexually Abused: കൗൺസിലിങ്ങിനിടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; കൊല്ലത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അറസ്റ്റിൽ

69 year old man arrested: മയ്യനാട് സ്വദേശിയായ സന്തോഷ് സുകുമാരൻ (69) എന്നയാളെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കൊല്ലം: കൗൺസിലിങ്ങിനെത്തിയ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പിടിയിലായി. മയ്യനാട് സ്വദേശിയായ സന്തോഷ് സുകുമാരൻ (69) എന്നയാളെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കുട്ടി അമ്മയോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇയാളുടെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിനായി എത്തിയിരുന്നത്.
കൗൺസിലിങ് നടത്താനെന്ന വ്യാജേന അമ്മയെ മുറിക്ക് പുറത്തുനിർത്തിയ ശേഷമാണ് ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ നിരന്തരമായി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. കുട്ടി പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയതായും പറയപ്പെടുന്നു.
പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായ രക്ഷിതാക്കൾ മറ്റൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സഹായം തേടി. ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനിടയിലാണ് താൻ നേരിട്ട ക്രൂരതകളെക്കുറിച്ച് കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കൾ ഉടൻ തന്നെ വർക്കല പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതി ഉയർന്നതോടെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ പൊലീസ് പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
