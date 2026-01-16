Kollam Murder: 'കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ടു, കണ്ണിൽ മുളക് പൊടി വിതറി, തലയ്ക്കടിച്ചു'; കൊല്ലത്ത് അച്ഛനും സഹോദരനും ചേർന്ന് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി

കൊല്ലം: കൊല്ലം മൈനാഗപ്പള്ളി സൊസൈറ്റി മുക്കിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവാവ് അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും മർദനമേറ്റു മരിച്ചു. മാലീത്തറ ഉന്നതിയിൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ മകൻ സന്തോഷ് (35) ആണ് അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിതാവ് രാമകൃഷ്ണൻ, സഹോദരൻ സനൽ എന്നിവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മാനസികരോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സന്തോഷ് വീട്ടിൽ പതിവായി അക്രമാസക്തനാകാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ പിതാവ് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. സന്തോഷിന്റെ ആക്രമണം സഹിക്കവയ്യാതെ ഇയാളെ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിടുകയും തുടർന്ന് കണ്ണിൽ മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞ ശേഷം തലയ്ക്ക് കമ്പിവടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്നും പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. രാത്രിയിൽ നടന്ന കൊലപാതക വിവരം രാവിലെയാണ് പുറംലോകം അറിയുന്നത്. സംഭവസമയത്ത് ഇവർ മൂന്നുപേരും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്.
രക്തം വാർന്ന് കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു സന്തോഷിന്റെ മൃതദേഹം. ശാസ്താംകോട്ട പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രാമകൃഷ്ണനെയും സനലിനെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
