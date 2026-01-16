English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Kollam Murder: 'കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ടു, കണ്ണിൽ മുളക് പൊടി വിതറി, തലയ്ക്കടിച്ചു'; കൊല്ലത്ത് അച്ഛനും സഹോദരനും ചേർന്ന് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി

Kollam Murder: 'കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ടു, കണ്ണിൽ മുളക് പൊടി വിതറി, തലയ്ക്കടിച്ചു'; കൊല്ലത്ത് അച്ഛനും സഹോദരനും ചേർന്ന് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി

Murder Kollam: രാത്രിയിൽ നടന്ന കൊലപാതക വിവരം രാവിലെയാണ് പുറംലോകം അറിയുന്നത്. രക്തം വാർന്ന് കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു സന്തോഷിന്റെ മൃതദേഹം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 16, 2026, 11:46 AM IST
  • ശാസ്താംകോട്ട പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി
  • കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രാമകൃഷ്ണനെയും സനലിനെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്

Read Also

  1. Murder:വാടക കൊലയാളിയെ വെച്ച് അമ്മ മകളെ കൊന്നു

Trending Photos

Mangaladitya Yoga: മംഗളാദിത്യയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ സർവ്വൈശ്വര്യത്താൻ തിളങ്ങും
7
Mangaladitya Yoga
Mangaladitya Yoga: മംഗളാദിത്യയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ സർവ്വൈശ്വര്യത്താൻ തിളങ്ങും
Navapanchama Rajayoga: 84 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും!
9
Rajayoga
Navapanchama Rajayoga: 84 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും!
Shukra Budh: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
7
Shukra Budh Yuti
Shukra Budh: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kollam Murder: 'കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ടു, കണ്ണിൽ മുളക് പൊടി വിതറി, തലയ്ക്കടിച്ചു'; കൊല്ലത്ത് അച്ഛനും സഹോദരനും ചേർന്ന് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി

കൊല്ലം: കൊല്ലം മൈനാഗപ്പള്ളി സൊസൈറ്റി മുക്കിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവാവ് അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും മർദനമേറ്റു മരിച്ചു. മാലീത്തറ ഉന്നതിയിൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ മകൻ സന്തോഷ് (35) ആണ് അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിതാവ് രാമകൃഷ്ണൻ, സഹോദരൻ സനൽ എന്നിവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മാനസികരോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സന്തോഷ് വീട്ടിൽ പതിവായി അക്രമാസക്തനാകാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ പിതാവ് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. സന്തോഷിന്റെ ആക്രമണം സഹിക്കവയ്യാതെ ഇയാളെ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിടുകയും തുടർന്ന് കണ്ണിൽ മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞ ശേഷം തലയ്ക്ക് കമ്പിവടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്നും പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. രാത്രിയിൽ നടന്ന കൊലപാതക വിവരം രാവിലെയാണ് പുറംലോകം അറിയുന്നത്. സംഭവസമയത്ത് ഇവർ മൂന്നുപേരും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്.

രക്തം വാർന്ന് കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു സന്തോഷിന്റെ മൃതദേഹം. ശാസ്താംകോട്ട പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രാമകൃഷ്ണനെയും സനലിനെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kollam MurderKollam Murder Case

Trending News