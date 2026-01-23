English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Korean Woman Sexually Assaulted: വിമാനത്താവളത്തിൽ കൊറിയൻ യുവതിയ്ക്ക് പീഡനം; ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ!

അഫാൻ അഹമ്മദ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി എന്നും പറഞ്ഞ് യുവതിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുകയും പിന്നിലൂടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തതായി യുവതി പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 23, 2026, 01:28 PM IST
  • വിമാനത്താവളത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിനോദസഞ്ചാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
  • സംഭവം നടന്നത് കെംപഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ്

ബെംഗളൂരു:  വിമാനത്താവളത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിനോദസഞ്ചാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. സംഭവം നടന്നത് കെംപഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ്.

Also Read: കിളിമാനൂർ എസ്എച്ച്ഒ അടക്കം മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ

സംഭവത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്റ്റാഫ് അംഗമായ അഫാൻ അഹമ്മദിനെ പോലീസ് പിടികൂടി. സുഹൃത്തിനെ സന്ദർശിക്കാനായി ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ യുവതി തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ദുരനുഭവം.  യുവതി ജനുവരി 19 ന് കൊറിയയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ കയറാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾക്ക് ശേഷം സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ലഗേജിൽ നിന്ന് അസ്വാഭാവിക ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അഫാൻ അഹമ്മദ് യുവതിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും. നിയമപരമായ പരിശോധനയാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് യുവതിയെ ഇയാൾ പുരുഷന്മാരുടെ വിശ്രമ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുമായയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പുരുഷന്മാരുടെ വിശ്രമ മുറിയിൽ വച്ച് അഫാൻ അഹമ്മദ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി എന്നും പറഞ്ഞ് യുവതിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുകയും പിന്നിലൂടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തതായി യുവതി പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രവൃത്തിയിൽ പരിഭ്രാന്തയായ യുവതി സിംഗപ്പൂർ അയർലൈസ് ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ പോലീസിൽ പാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

