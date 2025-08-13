Kothamangalam Suicide Case: പ്രതി റമീസിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒളിവിൽ!

എറണാകുളം: കോതമംഗലത്ത് ടിടിസി വിദ്യാർത്ഥിനി സോന എൽദോസ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആൺസുഹൃത്തിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒളിവിൽ. കേസിൽ ഇരുവരെയും പ്രതികൾ ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാപ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് റമീസിന്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചും പരാമര്ശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ര്ബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റാന് ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയില് യുവതിയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ മൊഴിയും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും. റമീസ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. പ്രതിക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ, ശാരീരിക ഉപദ്രവം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. റമീസ് യുവതിയെ മര്ദ്ദിച്ചതിന്റെ തെളിവുകള് പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാട്സാപ്പ് ചാറ്റില് നിന്നുമാണ് പോലീസിന് തെളിവുകള് ലഭിച്ചത്.
വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ റമീസ് വാക്കുമാറിയെന്നും മതം മാറാന് റമീസും കുടുംബവും നിര്ബന്ധിച്ചെന്നും യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മരിക്കാന് റമീസ് സമ്മതം നല്കിയെന്നും ഇനിയും വീട്ടുകാര്ക്ക് ഒരു ബാധ്യതയായി തുടരാന് സാധിക്കില്ലെന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് യുവതി വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
