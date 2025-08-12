Kothamangalam Suicide Case: സോനയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം റമീസിന്റെ അവഗണനയെന്ന് പോലീസ്

എറണാകുളം: കോതമംഗലത്ത് ടിടിസി വിദ്യാർത്ഥിനി സോന എൽദോസ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആൺസുഹൃത്ത് റെമീസിന്റെ ഉമ്മയേയും ഉപ്പയേയും ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കേസിൽ ഇരുവരെയും പ്രതികൾ ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാപ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ റമീസിനെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്ത റമീസിനെ ഇന്നലെ രാത്രി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പെണ്കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് അടി ഏറ്റതായും ചുണ്ടുകൾക്ക് പരിക്കുള്ളതായും കണ്ടെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത് റെമീസിന്റെ അവഗണനയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മതം മാറാൻ സോനാ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് റമീസ് അവളെ അവഗണിച്ചതെന്നും കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മുതൽ വിളിച്ചിട്ടും റമീസ് ഫോൺ എടുത്തില്ലെന്നും. ഫോണിലൂടെ താൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടും പോയി മരിച്ചോളാൻ റമീസ് പറയുകയായിരുന്നുവെന്നും. രജിസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിച്ച് വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും റമീസ് അവഗണിച്ചുവെന്നുമൊക്കെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
പെണ്കുട്ടിയ്ക്ക് റമീസിനോട് കടുത്ത പ്രണയമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് റമീസിൻ്റെ ഫോൺ വിവരങ്ങളൊക്കെ പെണ്കുട്ടിയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും. റമീസ് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി അന്യസ്ത്രീകളുമായി സെക്സ് ചാറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങളും പെണ്കുട്ടിയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നുവെന്നും. ഇത് തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന് കാരണമായെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റമീസിനായി പോലീസ് ഇന്നുതന്നെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയേക്കുമെന്നാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റമീസിന്റെ ഫോൺ ഫോറൻസിക്ക് പരിശോധനയ്ക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
സോനയെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ആൺസുഹൃത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ക്രൂരത വിവരിച്ചുള്ള സോനയുടെ ആത്മഹത്യാകുറിപ്പും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. റമീസും കുടുംബവും സോനയെ മതംമാറാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും വീടിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചെന്നും ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
