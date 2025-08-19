Kozhikkode Pedestrain Death: കാൽനട യാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി വാഹനം നിർത്താതെ പോയ സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കാല് നടയാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചു നിര്ത്താതെ പോയ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവര് അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. കാര് ഓടിച്ചിരുന്ന കടമേരി സ്വദേശി അബ്ദുള് ലത്തീഫാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. അപകടം നടന്നത് കോഴിക്കോട് വള്ളിക്കാട് വെച്ചായിരുന്നു.
പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇയാളോട് നേരത്തെ വടകര പോലീസില് ഹാജരാകാന് നിര്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇയാൾ ഹാജരായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച്ച രാത്രിയായിരുന്നു വള്ളിക്കാട് പോലീസ് എയിഡ് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തുവെച്ച് അമല് കൃഷ്ണയെന്നയാളെ ഇന്നോവ കാര് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അമല് കൃഷ്ണ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞദിവസം മരിക്കുകയായിരുന്നു.
500 ലധികം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അമല്കൃഷ്ണയെ ഇടിച്ച് നിര്ത്താതെ പോയ ഇന്നോവ കാര് പോലീസ് തിരിച്ചറിയുകയും ഏറാമലയില് നിന്നും കാര് കസ്റ്റഡിയില് എടുക്കുകയുമായിരുന്നു.
