Deepak Suicide Case: ദീപക്കിന്റെ ആത്മഹത്യ; പ്രതി ഷിംജിത ഒളിവിൽ, ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു

കോഴിക്കോട്: ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി ഷിംജിത മുസ്തഫയ്ക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പോലീസാണ് പ്രതിക്കായി ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഷിംജിത നാടുവിടാനുള്ള സാധ്യത കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിമാനത്താവളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഷിംജിതയ്ക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് സ്ഥാപിക്കും.
സംഭവത്തിന് ശേഷം പോലീസ് ഇവരുടെ വടകരയിലുള്ള വീട്ടിലെത്തി മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഇവർ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. അഭിഭാഷകനെ കണ്ട് യുവതി മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഷിംജിത ഒളിവിലാണ്. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 108 (ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ) പ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഷിംജിതയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, പ്രതി ഷിംജിതയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പോലീസ് അവസരമൊരുക്കിയെന്നാരോപിച്ച് ദീപകിന്റെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ബസിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കേസിൽ പ്രധാന തെളിവ്. എന്നാൽ ഇത് നിശിപ്പിക്കാൻ പ്രതിക്ക് സമയം ലഭിച്ചുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. യുവതിയുടെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷം പോലീസ് അവരെ നിരീക്ഷിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ലെന്നും അവർ മൊബൈൽ ഫോൺ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഈ ദൃശ്യങ്ഹൾ ദീപക് ആയിരുന്നു പകർത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റിലാകുമായിരുന്നില്ലേയെന്നും കുടുംബത്തിന് നീതി കിട്ടുമോ എന്ന് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.
