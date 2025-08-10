English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kozhikode Sisters Murder: കോഴിക്കോട്ടെ സഹോദരിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സഹോദരനായി ലുക്ക്​ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തുവിട്ടു

Lookout Notice: ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് 76കാരിയായ ശ്രീജയ, 66കാരിയായ പുഷ്പലളിത എന്നിവരെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Last Updated : Aug 10, 2025, 02:23 PM IST
  • സഹോദരിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തി പ്രമോദ് കടന്നുകളഞ്ഞതാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നി​ഗമനം
  • നടക്കാവ് സ്വദേശികളായ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ഫ്ലോറിക്കൻ റോഡിലെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്

Kozhikode Sisters Murder: കോഴിക്കോട്ടെ സഹോദരിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സഹോദരനായി ലുക്ക്​ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തുവിട്ടു

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് കരിക്കാങ്കുളത്ത് സഹോദരിമാരെ കൊലപ്പെടുത്ത കടന്നുകളഞ്ഞ സഹോദരൻ പ്രമോദിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. പ്രമോദിന്റെ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. പ്രമോദിന്റെ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ ഒടുവിലായി കണ്ട ഫറോക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം വീണ്ടും തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പ്രമോദിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഫറോക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിൽ കയറി പോയോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് 76കാരിയായ ശ്രീജയ, 66കാരിയായ പുഷ്പലളിത എന്നിവരെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം പ്രമോദിനെ കണ്ടിട്ടില്ല.

വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സഹോദരിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തി പ്രമോദ് കടന്നുകളഞ്ഞതാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. നടക്കാവ് സ്വദേശികളായ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ഫ്ലോറിക്കൻ റോഡിലെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പേരും അവിവാഹിതരാണ്.

