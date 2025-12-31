English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Death News: കോഴിക്കോട് യുവതിയെ ഫ്ലാറ്റിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Death News: കോഴിക്കോട് യുവതിയെ ഫ്ലാറ്റിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Death News: കോഴിക്കോട് കൈതപ്പൊയിലില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിലാണ് യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 31, 2025, 07:21 PM IST
  • കാക്കൂര്‍ സ്വദേശി ഹസ്നയെയാണ് മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.
  • വിവാഹമോചിതയായ ഹസ്സ കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസത്തോളമായി പുതുപ്പാടി സ്വദേശിയായ ആദില്‍ എന്ന യുവാവിനൊപ്പമായിരുന്നു താമസം.
  • നിയമപരമായി ഇരുവരും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല.

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ദിനം, ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ദിനം, ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Buddhaditya Yoga: ബുധാദിത്യ യോഗം: ഇന്ന് മുതല്‍ ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
6
Buddhaditya Yoga
Buddhaditya Yoga: ബുധാദിത്യ യോഗം: ഇന്ന് മുതല്‍ ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
Gold Rate Kerala Today: വൻ ഇടിവ്, സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വൻ ഇടിവ്, സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
Death News: കോഴിക്കോട് യുവതിയെ ഫ്ലാറ്റിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കോഴിക്കോട്: യുവതിയെ ഫ്ലാറ്റിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കോഴിക്കോട് കൈതപ്പൊയിലില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിലാണ് യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കാക്കൂര്‍ സ്വദേശി ഹസ്നയെയാണ് മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വിവാഹമോചിതയായ ഹസ്സ കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസത്തോളമായി പുതുപ്പാടി സ്വദേശിയായ ആദില്‍ എന്ന യുവാവിനൊപ്പമായിരുന്നു താമസം.

Add Zee News as a Preferred Source

നിയമപരമായി ഇരുവരും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് മുറി തുറക്കാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വാതില്‍ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചപ്പോള്‍ ഹസ്നയെ ഫാനില്‍ തൂങ്ങിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് യുവാവ് പറയുന്നത്. ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുകയുള്ളു എന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Death newsSuicide deathKozhikodeWoman found death

Trending News