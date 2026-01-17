Operation Short Circuit: കെഎസ്ഇബിയിൽ വിജിലൻസിന്റെ 'ഓപ്പറേഷൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്'; കണ്ടെത്തിയത് ലക്ഷങ്ങളുടെ അഴിമതി

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ഇബി സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ വ്യാപകമായ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്തി. 'ഓപ്പറേഷൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്' എന്ന് പേരിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 41 ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരില്നിന്നും കമ്മിഷന് ഇനത്തില് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുകയും തുടർന്ന് പരിശോധന നടത്താതെ ബില് മാറി കൊടുക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. 16,50,000 രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി മാത്രം കൈപ്പറ്റിയതായാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ കെഎസ്ഇബി കരാറുകളാണ് വിജിലൻസ് പരിശേധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. കെഎസ്ഇബിയില് ഭൂരിഭാഗം ഓഫിസുകളിലും കരാറുകള് നല്കുന്നത് നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിക്കാതെയാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാൻ വലിയ പ്രവൃത്തികളെ ചെറുകിട ക്വട്ടേഷനുകളായി വിഭജിച്ചാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഒരേ കരാറുകാരന് തന്നെ വർഷങ്ങളോളം കരാറുകൾ നൽകിയിരുന്നതായും കണ്ടെത്തി. സ്ക്രാപ്പ് രജിസ്റ്റർ, ലോഗ് ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന രേഖകൾ പല ഓഫീസുകളിലും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വാഹന കരാറുകളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി.
ഗൂഗിൾ പേ വഴിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത്. വര്ക്കലയില് സബ് എന്ജിനീയര് 55,200 രൂപയും മറ്റൊരാള് 38,000 രൂപയും കൈപ്പറ്റി. കോട്ടയത്ത് സബ് എന്ജിനീയര് 1,83,000 രൂപയും ഓവര്സീയര് 18,550 രൂപയുമാണ് കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിയത്. കട്ടപ്പന സെക്ഷന് ഓഫിസില് അസി.എന്ജീനീയര് 2,35,700 രൂപയും വാങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഓഫിസിലെ നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥര് 1,86,000 രൂപ കരാറുകാര്ക്കും അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ബെനാമി പേരുകളിൽ കരാറുകൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നും വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കോട്ടയത്തും കട്ടപ്പനയിലുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണ് ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ വഴി വിജിലൻസ് പിടികൂടിയത്.
