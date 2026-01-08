English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Life Imprisonment: തലായി ലതേഷ് വധക്കേസ്: കുറ്റക്കാരായ ഏഴ് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം

Life Imprisonment: തലായി ലതേഷ് വധക്കേസ്: കുറ്റക്കാരായ ഏഴ് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം

Murder Case Verdict: സിപിഎം പ്രവർത്തകനായിരുന്ന തലായി ലതേഷ് വധക്കേസില്‍ കുറ്റക്കാരായ ഏഴ് ആർഎസ്എസ് - ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കാണ് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത്  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 8, 2026, 05:29 PM IST
  • ജീവപര്യന്തം തടവിനൊപ്പം 1,40,000 പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു.
  • സുമിത്ത്, പ്രജീഷ് ബാബു, നിധിൻ, സനൽ, റിജോഷ്, സജീഷ്, ജയേഷ് എന്നിവർക്കാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
  • തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി.

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA-DR ൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാം...
15
8th Pay Commission
8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA-DR ൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, എങ്കിലും ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Kerala Gold Rate Today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, എങ്കിലും ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Life Imprisonment: തലായി ലതേഷ് വധക്കേസ്: കുറ്റക്കാരായ ഏഴ് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം

കണ്ണൂർ: തലായി ലതേഷ് വധക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരായ ഏഴ് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചു. സിപിഎം പ്രവർത്തകനായിരുന്ന തലായി ലതേഷ് വധക്കേസില്‍ കുറ്റക്കാരായ ഏഴ് ആർഎസ്എസ് - ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കാണ് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ജീവപര്യന്തം തടവിനൊപ്പം 1,40,000 പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു. സുമിത്ത്, പ്രജീഷ് ബാബു, നിധിൻ, സനൽ, റിജോഷ്, സജീഷ്, ജയേഷ് എന്നിവർക്കാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. നാല് വകുപ്പുകളിലായി 35 വർഷം തടവുശിക്ഷയാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി. 

Add Zee News as a Preferred Source

2008 ഡിസംബർ 31നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കേസിൽ 12 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇതിൽ ഒന്നു മുതൽ 7 വരെയുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി, 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു. കേസിൻ്റെ വിചാരണ കാലയളവിൽ 8ാം പ്രതി മരിച്ചിരുന്നു. ബോംബെറിഞ്ഞ് ഭീതി പരത്തിയ ശേഷം ലതേഷിനെ പിന്തുടർന്ന് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്തിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ ലതേഷിനെ പ്രതികൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ലതേഷിന്‍റെ സുഹൃത്തിനും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Murder Case Verdictkannur newslife Imprisonment

Trending News