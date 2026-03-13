English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • LPG Cylinder Theft: ഗ്യാസ് ക്ഷാമത്തിനിടെ സിലിണ്ടർ മോഷണം; സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

LPG Cylinder Theft: ഗ്യാസ് ക്ഷാമത്തിനിടെ സിലിണ്ടർ മോഷണം; സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

LPG Cylinder Theft: ചാലയിലെ വിഎസ് ഹോട്ടലില്‍ നിന്നാണ് ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ മോഷ്ടിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 13, 2026, 02:15 PM IST
  • തലയില്‍ ചാക്കിട്ടു മറച്ച് ഒരാള്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ മോഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് മോഷണം നടന്നത്.

LPG Cylinder Theft: ഗ്യാസ് ക്ഷാമത്തിനിടെ സിലിണ്ടർ മോഷണം; സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: പാചകവാതക ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍ക്കും രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ചാല ആര്യശാലയിൽ എൽപിജി സിലണ്ടർ മോഷണം പോയി. ചാലയിലെ വിഎസ് ഹോട്ടലില്‍ നിന്നാണ് ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ മോഷ്ടിച്ചത്. തലയില്‍ ചാക്കിട്ടു മറച്ച് ഒരാള്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ മോഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് മോഷണം നടന്നത്. 

നിറയെ ഗ്യാസുള്ള സിലിണ്ടറാണ് മോഷണം പോയത്. ഹോട്ടലിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്തെത്തിയ പ്രതി കള്ളത്താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് പൂട്ടഴിച്ചാണ് അകത്തുകടന്നത്. സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഹോട്ടലിന്റെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഫ്യൂസ് ഊരി വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു. എന്നാൽ, ഹോട്ടലിൽ ഇൻവെർട്ടർ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി പോയിട്ടും സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതോടെ, കള്ളൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്നതും നിറച്ച ഗ്യാസ് കുറ്റിയുമായി മടങ്ങുന്നതും സിസിടിവിയിൽ പതിയുകയായിരുന്നു.

സിലിണ്ടര്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഹോട്ടല്‍ അടച്ചിടേണ്ട നിലയാണുള്ളതെന്ന് ഹോട്ടല്‍ ഉടമ അര്‍ച്ചന പറഞ്ഞു. വെളുപ്പിനെ ഹോട്ടല്‍ തുറക്കാന്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിഞ്ഞതെന്നും അര്‍ച്ചന പറഞ്ഞു. ഹോട്ടല്‍ തുറക്കാന്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ വൈദ്യുതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണെന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഫ്യൂസ് ഊരിയ നിലയില്‍ കണ്ടതെന്നും അര്‍ച്ചന പറഞ്ഞു. ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടത്തി. മോഷണത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഹോട്ടൽ ഉടമ പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞ ആളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

LPG Cylinder TheftThiruvananthapuram

