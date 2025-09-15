English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kannur Central Jail: കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ലഹരിയെത്തിച്ചിരുന്ന മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ; അറസ്റ്റിലായത് നിരവധി ലഹരിക്കേസുകളിലെ പ്രതി

ജയിലിലേക്ക് ലഹരി എത്തിച്ച് നൽകുന്ന കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 15, 2025, 07:44 PM IST
  • ജയിലിൽ ഫോൺ ഉപയോ​ഗം മാത്രമല്ല ലഹരി വിൽപ്പനയും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അക്ഷയ് പിടിയിലായതിന് പിന്നാലെ പൊലീസിന് വ്യക്തമായിരുന്നു.
  • കൊലക്കേസ് പ്രതികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ജയിലിൽ കരിഞ്ചന്തയിൽ മദ്യവും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വ്യാപകമായി വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

Kannur Central Jail: കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ലഹരിയെത്തിച്ചിരുന്ന മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ; അറസ്റ്റിലായത് നിരവധി ലഹരിക്കേസുകളിലെ പ്രതി

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ലഹരി എത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ കൂടി പിടികൂടി. മുഖ്യപ്രതി അത്താഴക്കുന്ന് സ്വദേശി മജീഫിനെയാണ് കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അത്താഴക്കുന്ന് സ്വദേശി മജീഫ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ജയിലിലേക്ക് ലഹരി എറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ പനങ്കാവ് സ്വദേശി അക്ഷയ് പിടിയിലായിരുന്നു. മജീഫ് ഈ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ്. നിരവധി ലഹരിക്കേസുകളിൽ ഇയാൾ പ്രതിയാണ്. 

ജയിലിൽ ഫോൺ ഉപയോ​ഗം മാത്രമല്ല ലഹരി വിൽപ്പനയും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അക്ഷയ് പിടിയിലായതിന് പിന്നാലെ പൊലീസിന് വ്യക്തമായിരുന്നു. കൊലക്കേസ് പ്രതികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ജയിലിൽ കരിഞ്ചന്തയിൽ മദ്യവും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വ്യാപകമായി വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഉ​ഗ്യോ​ഗസ്ഥർ ഇവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതായും സുചനയുണ്ടായിരുന്നു. 

Also Read: Accident Death: കിളിമാനൂരിൽ വൃദ്ധനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പാറശ്ശാല എസ്എച്ച്ഒയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ

നാലായിരം രൂപയാണ് 400 രൂപയുടെ മദ്യത്തിന് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. ഒരു കെട്ട് ബീഡിക്ക് 200 രൂപയും, കഞ്ചാവ് ബീഡിക്ക് 500 രൂപയും എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. ജയിലിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള സംഘം ഇവ അകത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊടുക്കും. തടവുകാർക്കിടയിൽ നാലിരട്ടി വിലയ്ക്കാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. 

