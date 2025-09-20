English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Malappuram Murder: സാമ്പത്തിക തർക്കം; വഴിക്കടവിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയനെ കുത്തിക്കൊന്നു

Family Dispute: ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 20, 2025, 10:36 AM IST
  • ജ്യേഷ്ഠന്‍ അനിയനെ കുത്തിക്കൊന്നു
  • സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 11 മണിയോടെയായിരുന്നു
  • മരിച്ചത് മൊട പൊയ്ക സ്വദേശി വര്‍ഗീസ് എന്ന ബാബുവാണ്

Read Also

  1. Ajmer Crime News: മൂന്നു വയസുകാരിയെ തടാകത്തിലെറിഞ്ഞ് കൊന്ന് അമ്മ; ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളിയുടെ പരിഹാസം

Trending Photos

Indian Snacks: സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ? പോഷക സമർദ്ദമായ 5 ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ
5
Indian Snacks
Indian Snacks: സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ? പോഷക സമർദ്ദമായ 5 ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ
Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala Gold Price Today: പിന്നോട്ട് പോയ സ്വർണവില വീണ്ടും മുന്നോട്ട്; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
7
Gold price today
Kerala Gold Price Today: പിന്നോട്ട് പോയ സ്വർണവില വീണ്ടും മുന്നോട്ട്; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Kerala KN-590 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-590 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Malappuram Murder: സാമ്പത്തിക തർക്കം; വഴിക്കടവിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയനെ കുത്തിക്കൊന്നു

മലപ്പുറം: ജ്യേഷ്ഠന്‍ അനിയനെ കുത്തിക്കൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.  സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 11 മണിയോടെയായിരുന്നു.  മരിച്ചത് മൊട പൊയ്ക സ്വദേശി വര്‍ഗീസ് എന്ന ബാബുവാണ്.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ആന്ധ്രയിൽ കോടികളുടെ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 1.2 കോടിയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

പ്രതി ബാബുവിന്റെ സഹോദരന്‍ രാജുവാണ്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ്  വിവരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകല്‍ വര്‍ഗീസിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ രാജു പണം ചോദിക്കുകയും വര്‍ഗീസ് നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാവാത്തതുമാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: എച്ച് വൺ ബി വിസ ഫീസ് 88 ലക്ഷം രൂപയാക്കി; ഇന്ത്യൻ ടെക്കികളെ ബാധിക്കും

തടുർന്ന് രാജു രാത്രിയിൽ മദ്യലഹരിയില്‍ കത്തിയുമായി വര്‍ഗീസിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വർ​ഗീസിനെ ഉടൻതന്നെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.  തുടർന്ന് രാജുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

MalappuramMurderStabbingVargheseRaju

Trending News