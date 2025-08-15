English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Malappuram Robbery: മലപ്പുറത്ത് വൻ കവർച്ച; ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘം രണ്ട് കോടി രൂപ കവർന്നു

Robbery In Malappuram: തെന്നല സ്വദേശി ഹനീഫയിൽ നിന്നാണ് പണം കവർന്നത്. ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘമാണ് കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി പണം കവർന്നത്.

Aug 15, 2025
  • വടിവാളുകളും ഹോക്കി സ്റ്റിക്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളുമായാണ് അക്രമി സംഘം എത്തിയത്
  • നാലം​ഗ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തി പണം കവർന്നത്

Malappuram Robbery: മലപ്പുറത്ത് വൻ കവർച്ച; ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘം രണ്ട് കോടി രൂപ കവർന്നു

മലപ്പുറം: മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ തെയ്യാലിങ്ങലിൽ ആയുധധാരികൾ കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ കവർന്നു. തെന്നല സ്വദേശി ഹനീഫയിൽ നിന്നാണ് പണം കവർന്നത്. ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘമാണ് കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി പണം കവർന്നത്. കൊടിഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി താനൂർ ഭാ​ഗത്തേക്ക് പോകവേയാണ് ആക്രമണവും കവർച്ചയും ഉണ്ടായത്.

തെയ്യാലിങ്ങൽ ഹൈസ്കൂൾപടിയിൽ വച്ചാണ് പണം കവർച്ച ചെയ്തത്. എതിർദിശയിൽ നിന്ന് കാറിലെത്തിയ സംഘം ആയുധങ്ങളുമായി എത്തി പണം കവരുകയായിരുന്നു. വടിവാളുകളും ഹോക്കി സ്റ്റിക്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളുമായാണ് അക്രമി സംഘം എത്തിയത്. നാലം​ഗ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തി പണം കവർന്നത്.

പണം തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ഇവർ കൊടിഞ്ഞി ഭാ​ഗത്തേക്കാണ് പോയത്. ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച പണം ആണ് കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഹനീഫ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ താനൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

