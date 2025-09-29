English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Malayali Cricket Coach Arrested: വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകൻ ബെംഗളൂരിൽ അറസ്റ്റിൽ

യുവതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകനെ ബെംഗളൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 29, 2025, 09:09 AM IST
  • വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകൻ ബെംഗളൂരിൽ അറസ്റ്റിൽ
  • സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലെ കായിക പരിശീലകനും ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചുമായ അഭയ് വി മാത്യുവാണ് അറസ്റ്റിലായത്

Read Also

  1. Theft In Kozhikode: കോഴിക്കോട് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം, 40 പവൻ സ്വർണം കവ‍ർന്നു; പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി പോലീസ്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Health Benefits of Honey: തേനിന് ഇത്ര ഏറെ ഗുണങ്ങളോ!
7
honey
Health Benefits of Honey: തേനിന് ഇത്ര ഏറെ ഗുണങ്ങളോ!
Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരുകോടിയുടെ സമൃദ്ധി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരുകോടിയുടെ സമൃദ്ധി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Malayali Cricket Coach Arrested: വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകൻ ബെംഗളൂരിൽ അറസ്റ്റിൽ

ബെംഗളൂരു: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകൻ ബെംഗളൂരിൽ അറസ്റ്റിൽ. സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലെ കായിക പരിശീലകനും ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചുമായ അഭയ് വി മാത്യുവാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ തീവ്രത കുറയുന്നു; ഇന്ന് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല

യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് അഭയ് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പത്തുവയസുകാരിക്ക് കോച്ചിങ് നൽകാനെത്തി അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചെന്നും ഗർഭിണിയായപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചു മുങ്ങിയെന്നുമുല്ല യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള പരാതി. പോലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ നാട്ടിലായിരുന്നു അഭയ് മാത്യു മടങ്ങിയെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ അഭയ് മാത്യുവിന്റെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും

പത്തു വയസുകാരിക്ക് ബാറ്റ് വാങ്ങാൻ 2000 രൂപ നൽകി സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഭയ് മാത്യു യുവതിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. ഭർത്താവുമായുള്ള യുവതിയുടെ ആകർച്ച അറിഞ്ഞ അഭയ് മാത്യു വിവാഹമോചനത്തിന് യുവതിയെ സഹായിക്കുകയും പിന്നീട് വാടകവീട് തരപ്പെടുത്തി നൽകുകയും ചെയ്തു. യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയ അഭയ് മാത്യുവിന്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു യുവതി രണ്ടു വർഷമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഗർഭിണി ആയതിനെ തുടർന്ന് യുവതി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അഭയ് മാത്യു നാട്ടിലേക്ക് മുങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. തന്റെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളും ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsRape caseBengaluruMalayali Cricket Coach Arrested

Trending News