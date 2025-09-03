English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Malayali Student Attacked Case: ബെംഗളൂരുവിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുത്തേറ്റ സംഭവം: ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മലയാളികളാണെന്ന് സൂചന

ഓണാഘോഷത്തിനിടെ ബെംഗളൂരുവില്‍ മലയാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് കുത്തേറ്റ സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി പോലീസ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 3, 2025, 11:31 AM IST
  • ഓണാഘോഷത്തിനിടെ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ കുത്തേറ്റ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ്
  • സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
5
Astrology
Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery Result
Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, മീന രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, മീന രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Malayali Student Attacked Case: ബെംഗളൂരുവിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുത്തേറ്റ സംഭവം: ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മലയാളികളാണെന്ന് സൂചന

ബെംഗളൂരു:  ഓണാഘോഷത്തിനിടെ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ കുത്തേറ്റ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ്.  സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജില്‍ ചികിത്സ കിട്ടാതെ രോഗി മരിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം; രോഗി തറയിൽ കിടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മലയാളികളാണെന്ന സൂചന പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  സംഘർഷത്തിൽ കോളേജിലെ ചില പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിലെ ആചാര്യ നഴ്‌സിങ് കോളേജിൽ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. 

Also Read: രണ്ട് ദിവസത്തെ ജിഎസ്ടി കൗൺസില്‍ യോഗത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; ജിഎസ്ടി സ്ലാബുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കും

കുത്തേറ്റത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ആദിത്യനാണ്.  ആദിത്യൻ നിലവിൽ ഗുരുതര  ചികിത്സയിലാണ്.  ഓണാഘോഷത്തിനോയ്ഡ് ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsBengaluruOnam 2025Onam celebrationconflict

Trending News