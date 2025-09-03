Malayali Student Attacked Case: ബെംഗളൂരുവിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുത്തേറ്റ സംഭവം: ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മലയാളികളാണെന്ന് സൂചന

ബെംഗളൂരു: ഓണാഘോഷത്തിനിടെ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ കുത്തേറ്റ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മലയാളികളാണെന്ന സൂചന പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഘർഷത്തിൽ കോളേജിലെ ചില പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിലെ ആചാര്യ നഴ്സിങ് കോളേജിൽ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.
കുത്തേറ്റത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ആദിത്യനാണ്. ആദിത്യൻ നിലവിൽ ഗുരുതര ചികിത്സയിലാണ്. ഓണാഘോഷത്തിനോയ്ഡ് ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
