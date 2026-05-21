/Keralite Raped In Bengaluru: മലയാളി യുവതി ബെംഗളൂരുവിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി; പരാതിയിൽ നിന്ന് പിൻമറിയില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി

കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
ബെംഗളൂരു: മലയാളി യുവതി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ചാണ്. ഇവിടെ കഫെയിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന യുവതിയെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്.
പീഡന പരാതി നൽകിയത് കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ഇരുപതുകാരിയാണ്. യുവതി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബത്തേരി സ്വദേശി ഹൈനസിനെതിരെയാണ്. പീഡനം നടന്നത് ഈ മാസം 12 നായിരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയെങ്കിലും പരാതി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും യുവതി പറയുന്നു. മാത്രമല്ല പ്രതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ വച്ചും പരാതിക്കാരിയെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. മഡിവാള പോലീസ് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
മാത്രമല്ല യുവതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതി വീട് കയറി ആക്രമിച്ചുവെന്നും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടിയില്ലെന്നും ആറു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയതെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
