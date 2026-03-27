Stabbed To Death: മലയാളി യുവാവ് ഷാർജയിൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

ഷാർജ: മലയാളി യുവാവ് ഷാർജയിൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് താമരശേരി ചാലക്കര സ്വദേശി നിഷാദ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജോലി സ്ഥലത്ത് വച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ നിഷാദിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനും കരുവമ്പൊയിൽ സ്വദേശിയുമായ ഷമീർ ആണ് കൊല നടത്തിയത്. പ്രതി ഷമീറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുവരും ദീർഘകാലമായി ഒരേ കഫ്തീരിയയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതായി ഷാർജ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
