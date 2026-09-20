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Mallappally Granite Theft: മൂന്നാമത്തെ കവർച്ചയിൽ പിടിവീണു! കല്ലറകളിലെ ഗ്രാനൈറ്റ് മോഷണക്കേസിൽ പ്രതികൾ പിടിയിൽ

ഗ്രാനൈറ്റ് കടയുടമ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. കീഴ്‌വായ്പൂർ സി.ഐ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 20, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:54 PM IST
Mallappally Granite Theft: മൂന്നാമത്തെ കവർച്ചയിൽ പിടിവീണു! കല്ലറകളിലെ ഗ്രാനൈറ്റ് മോഷണക്കേസിൽ പ്രതികൾ പിടിയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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