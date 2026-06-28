/Muharram Procession: കൊല്ലാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് 15,000 പേരെ; മുഹറം ഘോഷയാത്രയിൽ വിഷ ഗുളികകൾ വിതരണം ചെയ്ത യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈയിൽ നടന്ന മുഹറം ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ എലിവിഷം ചേർത്ത ഗുളികകൾ വിതരണം ചെയ്ത് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ മുംബൈ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുനെ സ്വദേശിയായ ഫയാസ് പ്രേംജിയാണ് മുംബൈ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് വിഷഗുളികകൾ ഇയാളിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിപുലമായ അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു. കുറച്ചുകാലമായി വൻതോതിൽ എലിവിഷം ശേഖരിച്ച പ്രതി, ദിവസങ്ങളോളം സമയമെടുത്താണ് ഈ വിഷഗുളികകൾ നിർമിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ജെജെ ആശുപത്രി, ബൈക്കുള എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ മുഹറം ഘോഷയാത്ര കടന്നുപോയപ്പോഴാണ് ഇയാൾ വേദനസംഹാരിയെന്ന വ്യാജേന ജനങ്ങൾക്ക് ഗുളികകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ഇത് കഴിച്ച ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഛർദിയും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ പോലീസ് മറ്റുള്ളവർ ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് തടയുകയായിരുന്നു.
തുടർച്ചയായ വിദേശയാത്രകളും സംശയങ്ങളും
പ്രതിയായ ഫയാസ് പ്രേംജിക്ക് വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2019 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇയാൾ നിരവധി തവണ ഇറാൻ, ഇറാഖ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാത്രം 19 തവണയാണ് ഇയാൾ ഇറാൻ, ഇറാഖ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര നടത്തിയത്. പ്രതിയുടെ അമ്മയും സഹോദരിയും നിലവിൽ ഇറാനിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.
പുണെയിലെ വിമാൻ നഗറിൽ പെയ്ന്റ് ബിസിനസ് നടത്തിവരികയായിരുന്ന ഇയാൾ, മുംബൈയിൽ ഡോംഗ്രിയിലെ ഒരു ഡോർമിറ്ററിയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇയാളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും മൊബൈൽ ഫോൺ രേഖകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിബിഎ ബിരുദധാരിയാണ് പിടിയിലായ ഫയാസ്.
ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത് വോളന്റിയർമാരുടെ സമയോചിത ഇടപെടൽ
വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായത്, ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ വൊളന്റിയർമാരുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ്. ഫയാസിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ഒരു വനിതാ വോളന്റിയർ ഉടൻ തന്നെ ഇയാളെ തടഞ്ഞുവച്ച് മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിവെയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തുടർന്ന് ഇവർ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും, ആരും ഗുളിക കഴിക്കരുതെന്ന് ലൗഡ്സ്പീക്കറിലൂടെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനുള്ള മരുന്നാണിതെന്ന് ഫയാസ് അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും, സംശയം തോന്നിയ വോളന്റിയർമാർ ഗുളിക പൊട്ടിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ അസ്വാഭാവികമായ പൊടി കണ്ടെത്തിയത്.
ആസൂത്രണം ചെയ്തത് 15,000 പേരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൂട്ടക്കൊല
വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഗുളികകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാസപരിശോധനയിൽ ഈ ഗുളികകളിൽ എലിവിഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 'സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ്' അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുംബൈ ഡിസിപി ജയന്ത് മീണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ 14,900 വിഷഗുളികകളാണ് ഇയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്.
ഇതിനുപുറമേ, മുപ്പതിനായിരത്തോളം ഒഴിഞ്ഞ മരുന്ന് ക്യാപ്സ്യൂളുകളും 50 കിലോഗ്രാം ഫോസ്ഫറസും ഇയാൾ ഓൺലൈനായും മറ്റും ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് പതിനയ്യായിരം പേരെയെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രതി പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ ആസൂത്രണത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായമുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
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