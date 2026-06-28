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Muharram Procession: കൊല്ലാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് 15,000 പേരെ; മുഹറം ഘോഷയാത്രയിൽ വിഷ ഗുളികകൾ വിതരണം ചെയ്ത യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Mumbai Man Arrested: ഇയാളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും മൊബൈൽ ഫോൺ രേഖകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 28, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:01 PM IST
Muharram Procession: കൊല്ലാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് 15,000 പേരെ; മുഹറം ഘോഷയാത്രയിൽ വിഷ ഗുളികകൾ വിതരണം ചെയ്ത യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Arrest | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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