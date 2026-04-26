Neyyattinkara Murder Case: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ്; അറസ്റ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ വ്ളാത്താങ്കരയിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. വ്ളാത്താങ്കര ആർസി ചർച്ചിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന അൽമ (33) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവായ വിഷ്ണുവിനെ (36) പാറശ്ശാല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്നാണ് വിവരം. വീട്ടിൽ മറ്റാരും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് വിഷ്ണു ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ചത്. കൃത്യത്തിന് ശേഷം സമീപത്തുള്ള സഹോദരന്റെ വീട്ടിലെത്തി വിഷ്ണു തന്നെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും വിവരമറിയുന്നത്.
പിഎസ്സി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് വിഷ്ണു. ഒൻപത് വർഷം മുൻപായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. ഇവർക്ക് മക്കളില്ല. കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണമെന്താണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പ്രതിയെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
