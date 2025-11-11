Crime News: മുളകുപൊടി കലർത്തിയ തിളച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു; പൊള്ളലേറ്റ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു

കട്ടപ്പന: മുളകുപൊടി കലർത്തിയ തിളച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് നടത്തിയ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു. മരിച്ചത് കട്ടപ്പന വലിയപാറ പാറപ്പാട്ട് രാജീവനാണ്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയൽവാസിയായ ബിജു അറസ്റ്റിൽ. നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം നടന്നത് നവംബർ 3 നാണ്. കൊലപാതകത്തിന് കാരണം അയൽവാസികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ്. തർക്കത്തിനിടെ അയൽവാസിയായ ബിജു മുളകുപൊടി കലർത്തിയ തിളച്ചവെള്ളം രാജീവന്റെ ദേഹത്ത് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റ രാജീവൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.
