  • Crime News: മുളകുപൊടി കലർത്തിയ തിളച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു; പൊള്ളലേറ്റ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു

മുളകുപൊടി കലർത്തിയ തിളച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് നടത്തിയ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ മധ്യവയസ്‌കൻ മരിച്ചു.  മരിച്ചത് കട്ടപ്പന വലിയപാറ പാറപ്പാട്ട് രാജീവനാണ്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 11, 2025, 03:02 PM IST
കട്ടപ്പന: മുളകുപൊടി കലർത്തിയ തിളച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് നടത്തിയ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ മധ്യവയസ്‌കൻ മരിച്ചു.  മരിച്ചത് കട്ടപ്പന വലിയപാറ പാറപ്പാട്ട് രാജീവനാണ്.  

Also Read: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഡോ.ഉമർ മുഹമ്മദ്; ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത്

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയൽവാസിയായ ബിജു അറസ്റ്റിൽ.  നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം നടന്നത് നവംബർ 3 നാണ്. കൊലപാതകത്തിന് കാരണം അയൽവാസികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ്. തർക്കത്തിനിടെ അയൽവാസിയായ ബിജു മുളകുപൊടി കലർത്തിയ തിളച്ചവെള്ളം രാജീവന്റെ ദേഹത്ത് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. 

Also Read: 

ഇതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റ രാജീവൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsAttackKattappanaKerala news

