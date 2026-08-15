/Nedumkandam Murder: ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് മാതാപിതാക്കളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ; ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ബന്ധുവിന് അയച്ചുനൽകി

ഇടുക്കി: ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്തിന് സമീപം എഴുകുംവയലിൽ മാതാപിതാക്കളെ മകൻ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി. പാറത്തറയിൽ ആന്റണി (അപ്പച്ചൻ), ഭാര്യ വത്സമ്മ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഹരിക്കടിമയായ മകൻ അജീഷിനെ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്.
വീട്ടിലെത്തിയ അജീഷ് മാതാപിതാക്കളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും തുടർന്ന് മാരകായുധം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി ബന്ധുവിന് അയച്ചു നൽകി.
ഇയാൾ ഈ വിവരവും ദൃശ്യങ്ങളും ഇടവക വികാരിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ജനപ്രതിനിധിയും വൈദികനും ചേർന്ന് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ദമ്പതികളെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.
ഈ സമയം രക്തം പുരണ്ട ശരീരത്തോടെ അജീഷ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ ആന്റണിയുടെ പ്രായമായ അമ്മയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
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