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Nedumkandam Murder: ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് മാതാപിതാക്കളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ; ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ബന്ധുവിന് അയച്ചുനൽകി

Nedumkandam Murder Case: മകൻ അജീഷിനെ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 15, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:18 AM IST
Nedumkandam Murder: ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് മാതാപിതാക്കളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ; ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ബന്ധുവിന് അയച്ചുനൽകി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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