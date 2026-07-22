രാജസ്ഥാൻ: ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചുകൊന്ന് മൃതദേഹം ഇരുമ്പുപെട്ടിയിലൊളിപ്പിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. മദ്യപിക്കാൻ പണം നൽകാത്തതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്നാണ് കൊല നടത്തിയത്. ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തിയ നാൽപ്പതുകാരനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ജൂലൈ 18-ന് നടന്ന സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. സൂരജ്ഗഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ അഗ്വാന ഖുർദ് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കൃഷ്ണ കുമാർ ജാട്ടാണ് ഭാര്യ സുലോചനയെ (34) കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മദ്യം വാങ്ങാൻ പണം ചോദിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി ശനിയാഴ്ച ഇവർ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി.
പണം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച സുലോചനയെ കൃഷ്ണ കുമാർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ റാം സിങ് യാദവ് അറിയിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം യുവതിയുടെ കൈകൾ ബന്ധിച്ച് മൃതദേഹം വീടിനുള്ളിലെ ഇരുമ്പുപെട്ടിയിലാക്കി പൂട്ടിയിടുകയായിരുന്നു.
ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദുർഗന്ധം വമിച്ചതോടെ പ്രതി തനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളോട് കാര്യം പറയുകയും തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവസമയത്ത് ദമ്പതികളുടെ 16 വയസ്സുള്ള മകൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരികെയെത്തിയ മകനോട് അമ്മ പുറത്തുപോയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
2009-ലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചെങ്കിലും കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധവും കൃത്യം ചെയ്ത രീതിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം, ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ലഭിച്ചശേഷമേ മരണകാരണം പൂർണ്ണമായും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. നിലവിൽ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
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