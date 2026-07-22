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Man Kills Wife: മദ്യപിക്കാൻ പണം നൽകിയില്ല, ഭാര്യ കൊന്ന് ട്രങ്ക് പെട്ടിയിലാക്കി; ക്രൂരമായ കൊലപാതകം പുറത്തറിഞ്ഞത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുർ​ഗന്ധം വമിച്ചതോടെ, പ്രതി പിടിയിൽ

Crime News: സൂരജ്ഗഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ അഗ്വാന ഖുർദ് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കൃഷ്ണ കുമാർ ജാട്ടാണ് ഭാര്യ സുലോചനയെ (34) കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:28 PM IST
Man Kills Wife: മദ്യപിക്കാൻ പണം നൽകിയില്ല, ഭാര്യ കൊന്ന് ട്രങ്ക് പെട്ടിയിലാക്കി; ക്രൂരമായ കൊലപാതകം പുറത്തറിഞ്ഞത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുർ​ഗന്ധം വമിച്ചതോടെ, പ്രതി പിടിയിൽ
Image Credit: Crime | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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