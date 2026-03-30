English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
Delhi Horror: ഭാര്യയെ സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു; സംഭവം ഡൽഹിയിൽ

Delhi Crime News: സംശയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കുടുംബ വഴക്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സിലിണ്ടറെടുത്ത് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 30, 2026, 01:38 PM IST
  • വഴക്കിനിടെ ഭാര്യയെ സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു
  • സംഭവം നടന്നത് സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ പുൽ പ്രഹ്ളാദപൂർ മേഖലയിലാണ്

Trending Photos

ന്യൂഡൽഹി: വഴക്കിനിടെ ഭാര്യയെ സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ പുൽ പ്രഹ്ളാദപൂർ മേഖലയിലാണ്.  

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് പൂനം എന്ന യുവതിയെ ദാരുണമായി ഭർത്താവ് കൊന്നത്. കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് പൂനത്തിന്റെ ഭർത്താവ് സുരേഷ് ചെറിയ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എടുത്ത് ഭാര്യയുടെ തലയ്ക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു. അടിയേറ്റ പൂനം സംഭവ സ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണം സംശയമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അയൽക്കാരൻ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്. വീടിന്റെ വാതിൽ അകത്തുനിന്നും പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ വീട്ടുടമയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അയൽക്കാർ വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തു കയറിയത്. അകത്തുകയറിയ അയൽക്കാർ കണ്ടത് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന പൂനത്തിനെയും അതിനടുത്ത തന്റെ ഒന്നര വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനേയും വച്ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെയുമാണ്. 

ഇവർ ഈ ഡിഡിഎ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഒരു മാസം മുൻപാണ് താമസം മാറ്റിയത്. ഇവർക്ക് രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പമാണ്. സംഭവം രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അറസ്റ്റു ചെയ്‌ത പരാതിയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയും സംഭവത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsDelhiDelhi Murderdomestic violencePul Prahladpur Murder

Trending News