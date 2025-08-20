English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kannur Crime News: യുവതിയെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീവെച്ച് യുവാവ്; രണ്ട് പേർക്കും ഗുരുതര പൊള്ളല്‍, സംഭവം കണ്ണൂരില്‍

വെള്ളം ചോദിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രതി യുവതിയെ ആക്രമിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 20, 2025, 07:21 PM IST
  • പെരുവളത്തുപറമ്പ് കൂട്ടാവ് സ്വദേശി ജിതേഷാണ് പ്രവീണയെ ആക്രമിച്ചത്.
  • ഇന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

Kannur Crime News: യുവതിയെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീവെച്ച് യുവാവ്; രണ്ട് പേർക്കും ഗുരുതര പൊള്ളല്‍, സംഭവം കണ്ണൂരില്‍

കണ്ണൂര്‍: കുറ്റിയാട്ടൂര്‍ ഉരുവച്ചാലില്‍ യുവതിയെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീവെച്ചു. ഉരുവച്ചാല്‍ സ്വദേശി പ്രവീണയ്ക്കാണ് ​ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത്. പെരുവളത്തുപറമ്പ് കൂട്ടാവ് സ്വദേശി ജിതേഷാണ് പ്രവീണയെ ആക്രമിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇരുവർക്കും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. ഇവരെ പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ യുവതിയും പിതാവും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. വെള്ളം ചോദിച്ചാണ് ജിതേഷ് പ്രവീണയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ശേഷം വീടിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്ത് വര്‍ക്ക് ഏരിയയില്‍വെച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അയൽക്കാരാണ് തീയണച്ചത്. ഇരുവരെയും ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. 

Also Read: Rapper Vedan Case: ‘പരാതിക്കാരിക്ക് തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച വരെ സമയം’; വേടന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് നീട്ടി

പ്രവീണയും ജിതേഷും തമ്മില്‍ നേരത്തെ സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsMurder attemptkannur newsക്രൈം ന്യൂസ്കൊലപാതക ശ്രമം

