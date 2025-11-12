English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Crime News: ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള തർക്കം; തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയെ കുത്തിക്കൊന്നു

Crime News: ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള തർക്കം; തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയെ കുത്തിക്കൊന്നു

Crime News: ആനക്കപ്പിള്ളി സ്വദേശി സുധാകരൻ (65) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 12, 2025, 08:15 PM IST
  • സുഹൃത്ത് ശശിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.
  • പാചകം ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
  • സുഹൃത്തുക്കളായ ശരിയും സുധാകരനും പാണേലി രാജപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് മദ്യപിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.

തൃശൂർ: ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയെ കുത്തിക്കൊന്നു. തൃശൂർ കൊരട്ടിയിലാണ് സംഭവം. ആനക്കപ്പിള്ളി സ്വദേശി സുധാകരൻ (65) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സുഹൃത്ത് ശശിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. പാചകം ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കളായ ശരിയും സുധാകരനും പാണേലി രാജപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് മദ്യപിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. മദ്യം വാങ്ങി വന്ന ശേഷം മൂന്നുപേരും സുധാകരനോട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. സുധാകരൻ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും അരിയുന്നതിനുള്ള കത്തിയുമായി രാജപ്പന്റെ വീട്ടിലെത്തി. തുടർന്ന് മൂന്നുപേരും ചേർന്ന് കുറച്ചു മദ്യം കഴിച്ചു. പിന്നെയും മദ്യം കഴിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കത്തികുത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. സുധാകരന് കഴുത്തിലാണ് കുത്തേറ്റത്. 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Crime newsThrissurMan Stabbed

