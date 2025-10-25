Dileep: നടൻ ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറിയ യുവാവ് പിടിയിൽ

കൊച്ചി: നടൻ ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ അർധരാത്രി അതിക്രമിച്ചുകയറിയ യുവാവ് പിടിയിൽ. മലപ്പുറം സ്വദേശി അഭിജിത്താണ് പിടിയിലായത്. ദിലീപിന്റെ ആലുവ കൊട്ടാരക്കടവിലെ വസതിയിലാണ് ഇയാൾ അർധരാത്രി അതിക്രമിച്ചുകയറിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി 12 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.
യുവാവ് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സെക്യൂരിറ്റിയും വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഇയാളെ തടഞ്ഞ് വച്ചു. ശേഷം പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം മോഷണശ്രമം ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുവാവ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു. ഇയാളുടെ പശ്ചാത്തലവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പൊലീസ് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് അഭിജിത്ത് ഉള്ളത്.
