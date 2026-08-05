/Mangalore Ragging: കറുത്ത ഷൂ ധരിച്ചു, മലയാളി വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ റാഗിങ്; മംഗളൂരുവിൽ രണ്ടുപേർക്ക് ക്രൂരമർദനം

മംഗളൂരു: മംഗളൂരുവിൽ കറുത്ത ഷൂസ് ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനം. മംഗളൂരു ശ്രീനിവാസ കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ മലയാളി വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ ആദർശ്, ജസിൻ ഖാദർ എന്നിവർക്കാണ് റാഗിങ്ങിന്റെ പേരിൽ മർദനമേറ്റത്. ഗുജ്ജാരകെരെയിലെ ചായക്കടയ്ക്ക് സമീപത്തു വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥികളായ ആറു മലയാളി വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പാണ്ഡേശ്വർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് മൊഴിയെടുത്തു.
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