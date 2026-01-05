English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ രൂക്ഷമായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 5, 2026, 12:46 PM IST
  • ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ലിവിങ് ടുഗദർ പങ്കാളി കുത്തിക്കൊന്നു
  • കൊല്ലപ്പെട്ടത് മൊബൈൽ കമ്പനി മാനേജരായ ഡക്ക് ഹീയുവാണ്

Greater Noida Crime: മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം; കാമുകനെ കുത്തിക്കൊന്ന് യുവതി

നോയിഡ: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ലിവിങ് ടുഗദർ പങ്കാളി കുത്തിക്കൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് മൊബൈൽ കമ്പനി മാനേജരായ ഡക്ക് ഹീയുവാണ്. 

Also Read: കാർ അപകടത്തിന്റെ പേരിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് മർദ്ദനം

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാളുടെ പങ്കാളിയായ മണിപ്പൂർ സ്വദേശി ലുഞ്ചീന പമായിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡക്ക് ഹീ യുവും ലുഞ്ചീനയും ഏറെ നാളായി ഒരുമിച്ച്   താമസിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവം നടന്നത് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ആഡംബര ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു. ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ രൂക്ഷമായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. തർക്കത്തിനിടെ യുവതി കത്തിയെടുത്ത് ഡക്ക് ഹീയുടെ നെഞ്ചിൽ കുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ ഉടൻതന്നെ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വിവരമറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ലുഞ്ചീനയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

Also Read: 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാഹു ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണ സമയം ഒപ്പം നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകരയും!

കാമുകൻ ഡക്ക് ഹീ തന്നെ പതിവായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്ന് യുവതി പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവ ദിവസവും ഇയാൾ തന്നെ മർദിച്ചെന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുത്തേറ്റതെന്നും യുവതി പോലീസിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യുവാവിനെ കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ഡക്ക് ഹീയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം ചെയ്തത ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Crime newsMurderManipurSouth Koreanഡക്ക് ഹീ

