Mannarkkad Murder Case: മണ്ണാർക്കാട് കൊലപാതകം: കുടുംബ വഴക്കിനിടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം പാലക്കാട് എലമ്പുലാശ്ശേരിയിൽ

Mannarkkad Murder Cas Updates: സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് അഞ്ജുവിന്റെ ഭർത്താവ് യോഗേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 18, 2025, 11:00 AM IST
  • കുടുംബ വഴക്കിനിടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി
  • സംഭവം നടന്നത് പാലക്കാട് എലമ്പുലാശ്ശേരിയിലാണ്
  • കൊല്ലപ്പെട്ടത് കോട്ടയം സ്വദേശിയായ അഞ്ജുമോളാണ്

പാലക്കാട്: കുടുംബ വഴക്കിനിടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്.  സംഭവം നടന്നത് പാലക്കാട് എലമ്പുലാശ്ശേരിയിലാണ്.  കൊല്ലപ്പെട്ടത് കോട്ടയം സ്വദേശിയായ അഞ്ജുമോളാണ്. 

Also Read: പാലക്കാട് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

സംഭവത്തിൽ അഞ്ജുവിന്റെ ഭർത്താവ് യോഗേഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  സംഭവം നടന്നത് എലമ്പുലാശ്ശേരിയിൽ രാത്രി 12 മണിയോടെയായിരുന്നു. വഴക്കിനിടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു തള്ളുകയും തുടർന്ന് കല്ലുവെട്ടു കുഴിയിലേക്ക് വീണാണ് അഞ്ജുവിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇവർ വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഒരു വയസുള്ള കുട്ടിയാണ്.

വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ 

വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ശബരിമല ദർശനം നടത്തി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. എംഎൽഎ പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് നട തുറന്നപ്പോൾ ദര്‍ശനം നടത്തുകയായിരുന്നു. പമ്പയില്‍ നിന്നും കെട്ട് നിറച്ചാണ് രാഹുൽ മല ചവിട്ടിയത്. 

Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് വൻ പുരോഗതി, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ശബരിമലയിലെത്തിയത്. രാത്രി 10 മണിയോടെ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ പമ്പയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. പമ്പയില്‍ നിന്നും കെട്ടുനിറച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം നട അടച്ച ശേഷമാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ പമ്പയില്‍ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിയമസഭയിലെത്തിയിരുന്നു. ശേഷം പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ എത്തിയിരുന്നില്ല. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് വിശദീകരണം. മണ്ഡലത്തില്‍ സജീവമാകുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. അതിന് മുന്നോടിയായാണ് ശബരിമല ദര്‍ശനം നടത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ താക്കീത് മറികടന്നായിരുന്നു രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലെത്തിയത്.  കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് നേമം ഷജീറായിരുന്നു. സഭയിലെത്തിയ രാഹുലിനും ഷജീറിനും പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.  

