  • Maoist Arrested In Munnar: മൂന്ന് പോലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ് മൂന്നാറിൽ പിടിയിൽ

Maoist Arrested From Munnar: കൊച്ചിയിലെയും റാഞ്ചി യൂണിറ്റിലേയും എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 14, 2025, 12:25 PM IST
  • പിടിയിലായത് ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി സഹൻ ദിനബുവാണ്

ഇടുക്കി: മൂന്നു പൊലീസുകാരെ ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ് മൂന്നാറിൽ പിടിയിൽ. പിടിയിലായത് ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി സഹൻ ദിനബുവാണ്.  

പ്രതിയെ കൊച്ചിയിലെയും റാഞ്ചി യൂണിറ്റിലേയും എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മൂന്നാറിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. ഇയാൾ ഝാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും ഇവിടെയെത്തി ഭാര്യയുമായി അതിഥി തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇയാൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നര മാസമായി ഗൂഡാർവിള എസ്റ്റേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 

ഇയാൾ കുറച്ചു നാളായി എൻഐഎയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. എൻഐഎയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രതിയെ മൂന്നാർ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്നലെ രാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

എംഡിഎംഎയുമായി അഭിഭാഷകയും മകനും പിടിയിൽ

എംഡിഎംഎയുമായി അഭിഭാഷകയും മകനും പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. കാറിൽ പോകുകയായിരുന്ന അഭിഭാഷകനായ അമ്മയേയും മകനേയും നർക്കോട്ടിക് സെല്ലും പുന്നപ്ര പോലീസും ചേർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  

പുറക്കാട് കരൂര്‍ കൗസല്യ നിവാസില്‍ അഡ്വ.സത്യമോള്‍ മകന്‍ സൗരവ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ ദേശീയ പാതയില്‍ പറവൂരിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.  

ഇവരുടെ കാറില്‍ നിന്നും 6.9 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് കണ്ടത്തിയത്. ശേഷം വീട്ടില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 2 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 40 ഗ്രാം കഞ്ചാവും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Maoist ArrestedJharkhand Bomb BlstMunnarIdukkiNIA

