  • Marijuana Seized: കുടുംബസമേതം കഞ്ചാവ് കടത്ത്, അമ്മയും മകളും മരുമകനും പിടിയിൽ

Marijuana Seized: കുടുംബസമേതം കഞ്ചാവ് കടത്ത്, അമ്മയും മകളും മരുമകനും പിടിയിൽ

Marijuana Seized In Kovalam: അനന്തൻ (38), ഭാര്യ ബിന്ദു (33), ബിന്ദുവിന്റെ അമ്മ ദമയന്തി (60) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 25, 2026, 07:50 AM IST
Marijuana Seized: കുടുംബസമേതം കഞ്ചാവ് കടത്ത്, അമ്മയും മകളും മരുമകനും പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് കാറിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 21 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേരെ സിറ്റി ഡാൻസാഫ് സംഘം പിടികൂടി. വലിയവേളി പൗണ്ട് കടവ് തൈവിളാകം സ്വദേശികളായ കാർലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അനന്തൻ (38), ഭാര്യ ബിന്ദു (33), ബിന്ദുവിന്റെ അമ്മ ദമയന്തി (60) എന്നിവരാണ് കോവളത്തിന് സമീപം വെങ്ങാനൂരിൽ വെച്ച് പിടിയിലായത്.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ കഞ്ചാവ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിൽപന നടത്താനായി എത്തിച്ചതായിരുന്നു ഇവർ. കുടുംബസമേതം ഉല്ലാസയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് കുട്ടികളെയും ഇവർ കാറിൽ കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു.

ALSO READ: വൈറ്റില കൊലപാതകം; പ്രതി പിടിയിൽ, കുടുക്കിയത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ

എന്നാൽ രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 9.30-ഓടെ വെങ്ങാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വെച്ച് ഡാൻസാഫ് സംഘം വാഹനം തടഞ്ഞു പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്യൂട്ട്കെയ്സിനുള്ളിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് പാക്കറ്റുകൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പള്ളിച്ചൽ-വെങ്ങാനൂർ വഴി ബൈപ്പാസ് കടന്ന് വലിയവേളിയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതി.

പ്രതികളിൽ ഒരാളായ ബിന്ദു നേരത്തെയും കഞ്ചാവ് കടത്തിന് പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. വെട്ടുകാട് ബാലൻ നഗറിൽ വെച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നാലുകിലോ കഞ്ചാവ് കടത്തിയതിന് ഇവരെ മുൻപ് ഡാൻസാഫ് പിടികൂടി വലിയതുറ പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു. നിലവിൽ പിടിയിലായ മൂന്നുപേരെയും കൂടുതൽ നടപടികൾക്കായി വിഴിഞ്ഞം പോലീസിന് കൈമാറി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

MarijuanaMarijuana seizedKovalamCannabisThiruvananthapuram

