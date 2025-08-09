Marijuana Seized: എറണാകുളം കാലടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 16 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 9, 2025, 03:41 PM IST
  • അങ്കമാലിയിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി കാലടിയിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകവേയാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്
  • രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുലർച്ചെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്

എറണാകുളം: കാലടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. 16 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ട്രെയിൻ മാർ​ഗം കടത്തിയ കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. പശ്ചിമബം​ഗാൾ സ്വദേശികളായ സഹീദുൽ ഇസ്ലാം, അസനുൽ ഇസ്ലാം എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

പെരുമ്പാവൂർ എഎസ്പിയും സംഘവും കാലടി പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് കാലടിയിൽ വിൽപ്പന നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇവർ. അങ്കമാലിയിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി കാലടിയിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകവേയാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

ALSO READ: കേരളത്തിലേക്ക് രാസ ലഹരി കടത്ത്; സംഘത്തിലെ പ്രധാനികൾ ബെം​ഗളൂരുവിൽ പിടിയിൽ

രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുലർച്ചെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. മുൻപും ഇവിടേക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രതികൾ മൊഴി നൽകിയത്. 3000 രൂപയ്ക്ക് ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കഞ്ചാവ് 25000 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടെ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്.

