Marijuana Seized: ഒരു മാസം നീണ്ട നിരീക്ഷണം, ഒടുവിൽ പിടിയിൽ; കഞ്ചാവുമായി കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർ പിടിയിൽ

Marijuana Seized In Mavelikara: കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായി ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മാസത്തോളമായി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 13, 2025, 05:23 PM IST
  • കെഎസ്ആർടിസി ഹരിപ്പാട് ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടറായിരുന്നു ജിതിൻ
  • 2010 മുതൽ ഇയാൾ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരനാണ്

Marijuana Seized: ഒരു മാസം നീണ്ട നിരീക്ഷണം, ഒടുവിൽ പിടിയിൽ; കഞ്ചാവുമായി കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർ പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: മാവേലിക്കരയിൽ കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ. മാവേലിക്കര ഭരണിക്കാവ് പള്ളിക്കൽ മുറിയിൽ ജിതിൻ കൃഷ്ണ (35) ആണ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ പിടിയിലായത്. കെഎസ്ആർടിസി ഹരിപ്പാട് ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടറായിരുന്നു ജിതിൻ.

2010 മുതൽ ഇയാൾ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരനാണ്. കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായി ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മാസത്തോളമായി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മാവേലിക്കര മൂന്നാംകുറ്റിക്ക് സമീപത്ത് ആലിൻചുവട് ജങ്ഷനിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് 1.28 കിലോ കഞ്ചാവും  പിടികൂടി. മാവേലിക്കര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

ആലപ്പുഴ എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ സിപി സാബു, എം റെനി, ബി അഭിലാഷ്, പി അനിലാൽ, ടി ജിയേഷ്, കെആർ രാജീവ്, സിവിൽ എക്സൈസസ് ഓഫീസർമാരായ സാജൻ ജോസഫ്, സുലേഖ, ഭാ​ഗ്യനാഥ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

Marijuana seizedMarijuana Seized In MavelikaraKSRTCകഞ്ചാവ്കെഎസ്ആർടിസി

