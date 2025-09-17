English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Malappuram Arms Hunt: എടവണ്ണയിൽ വൻ ആയുധ വേട്ട; എയർ ഗണ്ണുകളും റൈഫിളുകളും പിടികൂടി; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

ആയുധങ്ങൾ അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 17, 2025, 07:02 AM IST
  • ഒരു തോക്ക് കൈവശം വെക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ണിക്കമ്മദിന് ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
  • സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് അരിയിക്കുന്നത്.

Malappuram Arms Hunt: എടവണ്ണയിൽ വൻ ആയുധ വേട്ട; എയർ ഗണ്ണുകളും റൈഫിളുകളും പിടികൂടി; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം: എടവണ്ണയിൽ വൻ ആയുധവേട്ട. 20 എയർ ഗണ്ണുകളും മൂന്ന് റൈഫിളുകളും 200ലധികം വെടിയുണ്ടകളും 40 പെലറ്റ് ബോക്സുമാണ് എടവണ്ണയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഉണ്ണിക്കമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൊലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. 

ഒരു തോക്ക് കൈവശം വെക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ണിക്കമ്മദിന് ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് അരിയിക്കുന്നത്. 

Also Read: Case against VT Sooraj: 'തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കും', പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഭീഷണി; കെഎസ്‌യു നേതാവിനെതിരെ കേസ്

അതേസമയം പാലക്കാട് കൽപ്പാത്തിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെടിയുണ്ടകൾ കൈവശം വെച്ചതിന് 4 പേർ പിടിയിലായിരുന്നു. മൃ​ഗവേട്ടയ്ക്കായി മലപ്പുറം എടവണ്ണയിൽ നിന്നുമാണ് തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും വാങ്ങിയതെന്നായിരുന്നു പ്രതികളുടെ മൊഴി.ഇതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് വൻ ആയുധവേട്ടയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.

