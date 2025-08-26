Cannabis Bust In Kadakkal: കടയ്ക്കലിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട: പിടികൂടിയത് 1.17 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ്

കൊല്ലം: കടയ്ക്കലിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. 1.17 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി അച്ചു എന്ന വിപിനെയാണ് കൊല്ലം റൂറൽ ഡാൻസാഫ് ടീം പിടികൂടിയത്. ഇയാൾ പത്തോളം കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയാണ്. ആറുമാസം മുൻപ് രണ്ടര കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഇയാളെ ചിതറയിൽ നിന്നും പിടികൂടിയിരുന്നു.
ഇയാളും കൂട്ടാളികളും കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തുന്നത് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. കൊല്ലം റൂറൽ ഡാൻസാഫ് എസ് ഐ ജ്യോതിഷ് ചിറവൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സജു, വിപിൻ, ദിലീപ്, നഹാസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡാൻസ് ടീമും കടയ്ക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ സുബിൻ തങ്കച്ചൻ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജു എന്നിവരുടെ സംഘവും ചേർന്ന് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
നിരവധി കഞ്ചാവ് കേസിലെ കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന വിപിൻ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചു വിൽപന നടത്തുന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആറുമാസം മുമ്പ് രണ്ടര കിലോ കഞ്ചാവുമായി ചിതറയിൽ നിന്നും ഇയാൾ പിടിയിലായിരുന്നു. ഓണക്കാലം കണക്കിലെടുത്തും തുടർന്നും ജില്ലയിലുടനീളം കർശന പരിശോധന ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി വിഷ്ണു പ്രദീപ് റ്റി.കെ ഐപിഎസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
