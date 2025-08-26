English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cannabis Bust In Kadakkal: കടയ്ക്കലിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട: പിടികൂടിയത് 1.17 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ്

Kollam News: നിരവധി കഞ്ചാവ് കേസിലെ കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന വിപിൻ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചു വിൽപന നടത്തുന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 26, 2025, 09:12 AM IST
  • കടയ്ക്കലിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട
  • 1.17 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി വിപിനെയാണ് കൊല്ലം റൂറൽ ഡാൻസാഫ്‌ ടീം പിടികൂടിയത്
  • ഇയാൾ പത്തോളം കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയാണ്

കൊല്ലം: കടയ്ക്കലിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. 1.17 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി അച്ചു എന്ന വിപിനെയാണ് കൊല്ലം റൂറൽ ഡാൻസാഫ്‌ ടീം പിടികൂടിയത്.  ഇയാൾ പത്തോളം കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയാണ്.  ആറുമാസം മുൻപ് രണ്ടര കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഇയാളെ ചിതറയിൽ നിന്നും പിടികൂടിയിരുന്നു.

Also Read: കോതമംഗലത്ത് വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വേട്ട; മൂന്നര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ

ഇയാളും കൂട്ടാളികളും കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തുന്നത് സ്‌കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.  കൊല്ലം റൂറൽ ഡാൻസാഫ്‌ എസ് ഐ ജ്യോതിഷ് ചിറവൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ  സജു, വിപിൻ, ദിലീപ്, നഹാസ്  എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡാൻസ് ടീമും  കടയ്ക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ സുബിൻ തങ്കച്ചൻ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജു എന്നിവരുടെ സംഘവും ചേർന്ന് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

Also Read: ഇന്ന് അത്തം; തിരുവോണത്തിന് ഇനി പത്തു നാൾ; തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഇന്ന് അത്തം ഘോഷയാത്ര

നിരവധി കഞ്ചാവ് കേസിലെ കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന വിപിൻ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചു വിൽപന നടത്തുന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആറുമാസം മുമ്പ് രണ്ടര കിലോ കഞ്ചാവുമായി ചിതറയിൽ നിന്നും ഇയാൾ പിടിയിലായിരുന്നു.  ഓണക്കാലം കണക്കിലെടുത്തും തുടർന്നും  ജില്ലയിലുടനീളം  കർശന പരിശോധന ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൊല്ലം റൂറൽ  ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി വിഷ്ണു പ്രദീപ് റ്റി.കെ  ഐപിഎസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

CannabisKadakkalCrime newsKollam NewsKerala crime news

