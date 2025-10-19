English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Drug Bust In Karipur: കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വൻ ലഹരിവേട്ട; ഒരാൾ പിടിയിൽ, പിടികൂടിയത് ഒരു കിലോ എംഡിഎംഎ

ഒമാനിൽ നിന്നും വന്ന തൃശൂർ കൊരട്ടി സ്വദേശിയാണ് ഒരു കിലോ കഞ്ചാവുമായി പിടിയലായത്.  

Oct 19, 2025
  • വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തുവെച്ചാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
  • കാർഡ് ബോർഡ് പെട്ടിയിൽ 21 പാക്കറ്റുകളിലാക്കി മറ്റ് സാധനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് ലിജീഷ് ലഹരി കടത്തിയത്.

Drug Bust In Karipur: കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വൻ ലഹരിവേട്ട; ഒരാൾ പിടിയിൽ, പിടികൂടിയത് ഒരു കിലോ എംഡിഎംഎ

കൊണ്ടോട്ടി: കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഒരു കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി യാത്രക്കാരൻ പിടിയിൽ. തൃശൂർ കൊരട്ടി സ്വദേശി എ. ലിജീഷ് ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾ ഒമാനിൽ നിന്നാണ് എത്തിയത്. ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് ലിജീഷിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. 

വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തുവെച്ചാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കാർഡ് ബോർഡ് പെട്ടിയിൽ 21 പാക്കറ്റുകളിലാക്കി മറ്റ് സാധനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് ലിജീഷ് ലഹരി കടത്തിയത്.  ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് പോയത്.

മലപ്പുറം ഡാന്‍സാഫ് സംഘവും കരിപ്പൂര്‍ പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത്. ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ് ലഹരിയെത്തിച്ചതെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. 

