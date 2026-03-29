Kochi Drug Bust: കൊച്ചിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട: യുവതികൾ അടക്കം 8 പേർ പിടിയിൽ; സംഘത്തിൽ ഡോക്ടർ മുതൽ അഭിഭാഷകൻ വരെ

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട. എട്ട് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡോക്ടറും അഭിഭാഷകനും ഇവന്റ്മാനേജ്മെന്റ് ഉടമയും അടക്കമുള്ളവരെയാണ് പിടികൂയിത്. പിടികൂടിയവരിൽ സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടും. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് എട്ട് പേരും പിടിയിലാകുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ശംഖമുഖം സ്വദേശിയും ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഉടമയുമായ ഷാജി ഫെര്ണാണ്ടോ, കലൂര് സ്വദേശിയായ ഓസ്റ്റിന് ജോസ്, അഭിഭാഷകനായ രോഹിത് നായര്, കൊടുങ്ങല്ലൂര് സ്വദേശി ജിനോ മുരളി, ന്യൂട്രീഷനായ ആലപ്പുഴ നൂറനാട് സ്വദേശി അക്ബര് ഷാ, ദന്ത ഡോക്ടറായ ബെന്സി റാവൂത്തര്, കൊല്ലം സ്വദേശിയും ഫിസിയോ തെറപ്പിസ്റ്റുമായ സെയ്തലവി ഫാത്തിമ, ഏവീയേഷന് വിദ്യാര്ഥിയായ അമല് റൗഫ് എന്നിവരെയാണ് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
അതേസമയം ഇവരില് നിന്ന് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവും കൊക്കയ്നും മെത്താഫിറ്റമിനും പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. 5 ഗ്രാം ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ്, 0.34 ഗ്രാം കൊക്കെയൻ, 0.36 ഗ്രാം മെത്താഫിറ്റമിൻ, 0.44 ഗ്രാം എക്സ്റ്റസി പിൽ എന്നിവയാണ് കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. യുവാക്കൾക്കും വിദ്യാര്ഥികൾക്കും മയക്കു മരുന്നുകൾ വിൽപന നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ മുഖ്യകണ്ണിയാണ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഉടമ കൂടിയായ ഷോൺ. കടവന്ത്ര എസ്എച്ച്ഒ ആര്. ബിജു, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.ആര് രാജീവ്, എഎസ്ഐ രാജേഷ്, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫിസർമാരായ ജീവൻ, സുരാജ്, രാകേഷ് ഉദയൻ, റെനി എന്നിവരും ഡാൻസാഫ് എസ്ഐ വിനോജും സംഘവും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലാകുന്നത്.
