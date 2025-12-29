Massive Drug Bust: കുളനടയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട; സ്കൂട്ടറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തിയ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: കോഴഞ്ചേരി കുളനടയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. സ്കൂട്ടറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 3.192 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശികളെ എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഓഫീസ് കെട്ടിട വിവാദം: എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ സൗകര്യമുള്ള മുറി ഉണ്ടായിട്ടും എന്തിന് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; പ്രശാന്തിനെതിരെ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ
ഓമല്ലൂർ റോഡിൽ എസ്.ആർ പോളി ക്ലിനിക്കിന് സമീപം നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പ്രതികൾ പിടിയിലാകുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായത് ദക്ഷിണ ദിനാജ്പൂർ ഡൗലത്പൂർ സ്വദേശി ഫറൂഖ് അലി, ജനാഫുൾ സ്വദേശി പ്രദീപ് ഘോഷ് എന്നിവരാണ്. K L 26 C 6593 നമ്പർ ടിവിഎസ് വേഗോ സ്കൂട്ടറിലാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.
പത്തനംതിട്ട സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരുടെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്. തുടർന്ന് എൻഡിപിഎസ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. പിടിയിലായവർക്ക് ലഹരി കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എക്സൈസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
Also Read: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
പരിശോധനയിൽ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജി. അജികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്. മനോജ്, പ്രിവൻറീവ് ഓഫീസർ ഗിരീഷ് ബി.എൽ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ അഭിജിത് എം, ജിതിൻ എൻ, രാഹുൽ ആർ, നിതിൻ ശ്രീകുമാർ, ഷഫീക്, സോജൻ, സുബലക്ഷ്മി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.