Drug Bust In Malappuram: മലപ്പുറത്ത് 153 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി കാപ്പ പ്രതി ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ പിടിയിൽ

Crime News: കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ഒരു മാസം തികയും മുമ്പാണ് ഷഫീഖ് വീണ്ടും അറസ്റ്റിലാകുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 7, 2025, 11:53 PM IST
  • കൊണ്ടോട്ടി പുളിക്കൽ അരൂരിൽ വൻ രാസലഹരി വേട്ട
  • ലഹരി വേട്ടയിൽ കാപ്പാ നിയമപ്രകാരം മുൻപ് തടവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രതി ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ പോലീസ് പിടിയിലായി

Drug Bust In Malappuram: മലപ്പുറത്ത് 153 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി കാപ്പ പ്രതി ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: കൊണ്ടോട്ടി പുളിക്കൽ അരൂരിൽ വൻ രാസലഹരി വേട്ട. ലഹരി വേട്ടയിൽ കാപ്പാ നിയമപ്രകാരം മുൻപ് തടവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രതി ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ പോലീസ് പിടിയിലായി. 

Also Read: ബിജെപി നേതാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; സംഭവം ഒഡിഷയിൽ

ഇവരിൽ നിന്നും 153 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ, അരലക്ഷം രൂപ, ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കാറുകളും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലായത് അരൂർ സ്വദേശി ഷഫീഖ്, വാഴക്കാട് സ്വദേശി നൗഷാദ്, കൊട്ടപ്പുറം സ്വദേശി കുട്ടാപ്പി എന്ന ഷാക്കിർ, ഇല്ലത്തുപടി സ്വദേശി റഷാദ് മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണ്.

മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയായ ആർ. വിശ്വനാഥ് ഐ.പി.എസ്സിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. കൊണ്ടോട്ടി എ.എസ്.പി. കാർത്തിക് ബാലകുമാർ, കൊണ്ടോട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ഷമീർ, ഡാൻസഫ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വാസു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊണ്ടോട്ടി ഡാൻസഫ് ടീമും പോലീസും ചേർന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 5 ബമ്പർ സമ്മാനങ്ങൾ!

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഷഫീഖ് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. മുൻപ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും 600 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കടത്തുന്നതിനിടെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച കേസിൽ ഇയാളും ഭാര്യയും പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ആ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ഒരു മാസം തികയും മുമ്പാണ് ഷഫീഖ് വീണ്ടും അറസ്റ്റിലാകുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. ഇയാൾക്കെതിരെ വയനാട്ടിൽ മൂന്നരക്കോടി തട്ടിയ കേസ്, പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ലഹരി കേസ്, കൊണ്ടോട്ടിയിൽ മോഷണക്കേസ് എന്നിവയും നിലവിലുണ്ട്. 

ഒരു വർഷം കാപ്പാ പ്രകാരം ജയിലിൽ കിടന്ന ഷഫീഖ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ലഹരി വിൽപ്പനയിൽ വീണ്ടും സജീവമാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മറ്റൊരു പ്രതിയായ നൗഷാദും വയനാട്ടിലെ എംഡിഎംഎ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയയാളാണ്. ഇയാൾക്കെതിരെ മറ്റ് രണ്ടോളം കേസുകളും നിലവിലുണ്ട്.

