English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Muthanga Drug Bust: മുത്തങ്ങയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 41.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

Muthanga Drug Bust: മുത്തങ്ങയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 41.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

ഇന്നലെ സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി എക്‌സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ വാഹനങ്ങ പരിശോധനയിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 20, 2026, 06:49 AM IST
  • മുത്തങ്ങ അതിർത്തിയിൽ വൻ രാസലഹരിവേട്ട
  • കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള സ്ലീപ്പർ ബസിൽ രണ്ടു യുവാക്കളിൽ നിന്നും എംഡിഎംഎ പിടികൂടി

Read Also

  1. Kozhikode Drug Bust: കോഴിക്കോട് വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ

Trending Photos

Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; വില 1,13,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
7
Gold rate today
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; വില 1,13,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery Result
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala KN-611 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-611 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Muthanga Drug Bust: മുത്തങ്ങയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 41.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

ബത്തേരി: മുത്തങ്ങ അതിർത്തിയിൽ വൻ രാസലഹരിവേട്ട. കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള സ്ലീപ്പർ ബസിൽ രണ്ടു യുവാക്കളിൽ നിന്നും എംഡിഎംഎ പിടികൂടി.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി; ആൺസുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ

ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് 41.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ആണ്. സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആഷിഖ്, മലപ്പുറം വണ്ടൂര്‍ സ്വദേശി അഭിന്‍ സൂര്യ എന്നിവരെ എക്‌സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.  സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ്. സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി എക്‌സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എം കെ സുനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും

പിടിയിലായ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് 2024 ലും മുത്തങ്ങളിൽ കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന 53.900 ഗ്രാം മെത്താഫിറ്റമിനുമായി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.  ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ വീണ്ടും പിടിയിലാകുന്നത്.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

MDMAMuthangaWayanadDrug HuntDrug Seized

Trending News