Muthanga Drug Bust: മുത്തങ്ങയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 41.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

ബത്തേരി: മുത്തങ്ങ അതിർത്തിയിൽ വൻ രാസലഹരിവേട്ട. കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള സ്ലീപ്പർ ബസിൽ രണ്ടു യുവാക്കളിൽ നിന്നും എംഡിഎംഎ പിടികൂടി.
Also Read: പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി; ആൺസുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ
ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് 41.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ആണ്. സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആഷിഖ്, മലപ്പുറം വണ്ടൂര് സ്വദേശി അഭിന് സൂര്യ എന്നിവരെ എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ്. സുല്ത്താന് ബത്തേരി എക്സൈസ് സര്ക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടര് എം കെ സുനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് കര്ണാടകയില് നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങള് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും
പിടിയിലായ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് 2024 ലും മുത്തങ്ങളിൽ കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന 53.900 ഗ്രാം മെത്താഫിറ്റമിനുമായി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ വീണ്ടും പിടിയിലാകുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.