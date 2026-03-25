Drug Bust In Wayanad: സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൽ എംഡിഎംഎയുമായി നടത്തിപ്പുകാരൻ പിടിയിൽ

കൽപറ്റ: വയനാട്ടിൽ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൽ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലഹരിമരുന്നുമായി നടത്തിപ്പുകാരൻ പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. കൽപറ്റ പോലീസും ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അമ്പിലേറി റീമാ കോട്ടേജ് കെ ഷൈജൽ പിടിയിലാകുന്നത്.
ലഹരിമരുന്ന് ഇയാൾ നടത്തിവരുന്ന ഫ്രീബേഡ് റിസോർട്ടിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്. 0.62 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയായിരുന്നു കണ്ടെടുത്തത്. ഇത് ഇയാളിയുടെ വസ്ത്രത്തിനുള്ളിലെ പോക്കറ്റിൽ കണ്ടെടുത്തത്.
ഇത് മാത്രമല്ല 6.63 ഗ്രാമ കഞ്ചാവും ഒപ്പം പഹരിമരുന്ന വില്പനയിലൂടെ ലഭിച്ച 50000 രൂപയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന നടത്തിയത് എസ്ഐമാരായ വിമൽ ചന്ദ്രൻ, സജി ഷിനോബ്, എഎസ്ഐ ജിജി മോൾ എന്നിവരുടെ സംഘമായിരുന്നു.
ഷൈജൽ നേരത്തെയും സമാനമായ കേസിൽ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂണിൽ കർണാടകയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 76.44 ഘട്ടം എംഡിഎംഎയുമായായിരുന്നു ഇയാൾ പിടിയിലായത്. നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലിരിക്കെയാണ് വീണ്ടും ലഹരി കച്ചവടത്തിൽ പിടിവീഴുന്നത്.
