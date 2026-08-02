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Massive Drug Bust In Wayanad: വയനാട്ടിൽ വൻ എംഡിഎംഎ വേട്ട; 16 കാരനടക്കം 4 പേർ പിടിയിൽ

പിടികൂടിയത് വിഷ്ണു, മുഹമ്മദ് അന്‍സില്‍, 16 വയസ്സുകാരന്‍, സി.എസ് അമല്‍ എന്നിവരെയാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 02, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:38 PM IST
Massive Drug Bust In Wayanad: വയനാട്ടിൽ വൻ എംഡിഎംഎ വേട്ട; 16 കാരനടക്കം 4 പേർ പിടിയിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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